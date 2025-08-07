07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe, bu turu geçer"

Takvim spor yazarı İlker Yağcıoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

Takvim spor yazarı İlker Yağcıoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasını köşesinde yorumladı. 

İşte İlker Yağcıoğlu'nun o yazısı;

"İLK 45 DAKİKA BEKLENEN F.BAHÇE SAHADA YOKTU"



"Feyenoord'a karşı ilk 45 dakikada beklenen Fenerbahçe sahada yoktu. Oyunu kendi sahasında kabul edip, rakibe gol pozisyonu vermedi. Oyunu götürmek niyetindeydi."

"HÜCUM TARAFINDA CİDDİ SIKINTILAR GÖRDÜK"

"İşin hücum tarafında ise ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Sürekli uzun top atmak zorunda kaldık ve bunların hiçbiri olgun atağa dönmedi. Bu kadar rakibi geride kabul ettiğinizde tıpkı yediğimiz golde olduğu gibi, bir karambol sonucu ya da kendi oyuncumuza çarpan top sonucu golü kalenizde görebilirsiniz."

"MOURINHO'NUN AYNI TAKIMLA SAHAYA ÇIKMASI BENİ ŞAŞIRTTI"

"Öyle de oldu ve mağlup duruma düştük. Açıkçası ikinci yarıya başlarken Mourinho'nun aynı takımla sahaya çıkması beni çok şaşırttı. Mourinho oyuncu değiştirmektense oyunun şeklini değiştirmeyi seçti. İkinci yarıda önde baskı yapan bir Fenerbahçe izledik. Bu sefer işler tersine döndü. Feyenoord uzun topla çıkmayı denedi. Bunda başarılı olamadı. Rakipten dönen topları biz aldık. Ve ikinci yarıda etkili olduk. Bu oyunun karşılığına da Brown'un getirdiği top sonrası Amrabat'ın füzesiyle golü bulduk."

Dün gece oyunda gördüğüm gerçekler şunlar...

1-"3'lü oynayacaksa sağ kenarda Oğuz'un yerine Semedo oynar."

2-"Oyunu rakip sahaya yıkmadığın sürece İrfan Can fazla katkı sağlayamaz."

3-"En Nesyri ve Brown birlikte oynayacaksa kanatlardan çok daha etkili ataklar yapılmalı."

"FENERBAHÇE BU TURU GEÇER"

"Sonuç olarak 1-1'i bulduktan sonra yenilen gol moralleri bozsa da benim gördüğüm F.Bahçe bu Feyenoord'u İstanbul'da yenecektir." 

