İlkem Yapı Tarsusspor deplasmanda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlkem Yapı Tarsusspor deplasmanda kazandı
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19 Kasım 2023 17:26
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-68 yendi.

Mücadelenin ikinci periyodunda Hatay ekibinin başantrenörü Ekin Baş, ikinci teknik faulden diskalifiye edildi.

İkinci ve üçüncü periyotta yaşanan skorboard arızası nedeniyle karşılaşma 45 dakika durdu.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Göksun Öz, Muhammed Murat Zafer, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 33, Betül Kutlu 3, Nuran Tutsak 2, Elanur Demir 8, Öykü Canlıel 2, Brown 20

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 7, Büşra Akgün 8, Cave 19, Davis 14, Robinson 23, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 32-45

3. Periyot: 53-62

Beş faulle çıkanlar: 36.44 Robinson, 39.06 Cave (İlkem Yapı Tarsusspor)

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