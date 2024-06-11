İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2024 21:29
Çin'de düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, yarı finale kaldı.

Çengdu kentindeki organizasyonda kadınlarda elemeler yapıldı.

B Grubu'nda mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1081 puanla 8. sırayı elde ederek yarı finale yükseldi.

A Grubu'nda yer alan milli sporcular Yaren Nur Polat ve İpek Akşin ise yarı finale kalamadı. Elemeleri grubunda 36 sporcu arasında Yaren Nur Polat 1068 puanla 20'nci, İpek Akşin 1019 puanla 32. sırada bitirdi.

Organizasyonda çarşamba günü erkekler kategorisinde milli sporcu Buğra Ünal, elemelerde yarışacak.

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 16 Haziran'da sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery