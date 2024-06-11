İlke Özyüksel, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Çin'de düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, yarı finale kaldı.
Çengdu kentindeki organizasyonda kadınlarda elemeler yapıldı.
B Grubu'nda mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1081 puanla 8. sırayı elde ederek yarı finale yükseldi.
A Grubu'nda yer alan milli sporcular Yaren Nur Polat ve İpek Akşin ise yarı finale kalamadı. Elemeleri grubunda 36 sporcu arasında Yaren Nur Polat 1068 puanla 20'nci, İpek Akşin 1019 puanla 32. sırada bitirdi.
Organizasyonda çarşamba günü erkekler kategorisinde milli sporcu Buğra Ünal, elemelerde yarışacak.
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 16 Haziran'da sona erecek.
Çengdu kentindeki organizasyonda kadınlarda elemeler yapıldı.
B Grubu'nda mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1081 puanla 8. sırayı elde ederek yarı finale yükseldi.
A Grubu'nda yer alan milli sporcular Yaren Nur Polat ve İpek Akşin ise yarı finale kalamadı. Elemeleri grubunda 36 sporcu arasında Yaren Nur Polat 1068 puanla 20'nci, İpek Akşin 1019 puanla 32. sırada bitirdi.
Organizasyonda çarşamba günü erkekler kategorisinde milli sporcu Buğra Ünal, elemelerde yarışacak.
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 16 Haziran'da sona erecek.
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