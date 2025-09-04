04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İlkay Gündoğan, profesyonelliği ile öne çıktı!

34 yaşındaki İlkay Gündoğan, son 5 sezonda 245 maça çıktı ve her zaman en üst seviyede mücadele etti. Profesyonelliği ve mücadelesiyle genç yıldızlara rol model oldu.

calendar 04 Eylül 2025 09:20 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 09:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
İlkay Gündoğan, profesyonelliği ile öne çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, 34 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve istatistikleriyle dikkat çekiyor. 

Tecrübeli futbolcu, son 5 sezonda 245 maça çıktı. Çok az maç kaçırdı. Son 3 sezonda görev aldığı maç sayısında 50'nin altına inmedi.

GENÇ YILDIZLARA ROL MODEL OLDU 

Geçen sezon, 54 maçta görev alarak genç futbolculara taş çıkarttı. Profesyonelliği ve mücadelesiyle genç yıldızlara rol model oldu. Takımda, güçlü iletişimi ve yaptığı iyilikler nedeniyle her zaman en çok sevilen isim oldu.



ALACAĞINI BIRAKTI 

Çalıştığı teknik direktörlerinin vazgeçilmezi olmayı başardı. Galatasaray'a transfer olan İlkay, Manchester City'de alacağını bıraktı. Bonservisini alarak bedelsiz geldi. Bedelsiz gelmesine rağmen imza parası almadı. Manchester City'deki ücretinin yarı fiyatına Galatasaray'a imza attı.

"ÇOCUKLUK AŞKIM"

Bu süreçte Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. 'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a imza atarak daha maça çıkmadan Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.