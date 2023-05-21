İlkay Gündoğan imzayı atıyor!

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran İlkay Gündoğan için Manchester City yönetimi harekete geçiyor! Pep Guardiola'nın bizzat rapor sunması ile birlikte İlkay Gündoğan sözleşmesi uzatılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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İlkay Gündoğan imzayı atıyor!
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21 Mayıs 2023 10:32
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 10:49
Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay'a, Galatasaray ile Barcelona talip olmuş ve hatta başarılı orta saha için yeni rotanın İspanya olduğu bile duyurulmuştu.

GUARDIOLA TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ 
Manchester City yönetimine rapor sunan başarılı teknik adam, İlkay'ın 2 yıllık bir sözleşmeyi hak ettiğini ve İngiltere'de devam etmesi gerektiğini vurguladı. Halihazırda City için vazgeçilmez bir parça olan Gündoğan'ın, sözleşme süresi ile ilgili olan sorunun çözülmesi ile birlikte takımda kalacağı düşünülüyor... Ayrıca Barcelona'nın maaş skalasını da dile getiren İngiliz basını, Gündoğan için evde kalmanın daha cazip olduğunu ifade etti.

İSTİKRARLI PERFORMANS
Manchester City forması ile bu sezon 48 maça çıkan İlkay, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.



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