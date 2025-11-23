İlkay Gündoğan golle döndü!

Uzun bir sakatlık sürecinden dönen İlkay Gündoğan, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı formasını son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'deki RAMS Başakşehir mücadelesinde terleten İlkay, 35 gün sonra ilk kez Gençlerbirliği karşılaşmasında süre aldı. Mücadelenin 66. dakikasında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, skoru 3-1'e getirdi.
Daha önce 4. haftadaki Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla attığı gol sayısını 2'ye çıkardı.
