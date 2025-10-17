17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
2-147'
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-034'
17 Ekim
PSG-Strasbourg
1-2DA
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-045'
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
0-036'

İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek!

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Süper Lig ve Galatasaray'ın hedefleri hakkında Alman basınına konuştu.

calendar 17 Ekim 2025 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 22:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki yıldız; Leroy Sane, Süper Lig'in seviyesi, Galatasaray'ın hedefleri ve Türk hakemleri hakkında samimi ifadeler kullandı. 

"LEROY SANE HENÜZ %100 HAZIR DEĞİL"

İlkay Gündoğan, Alman futbolunun yıldız isimlerinden Leroy Sane'nin fazla eleştirildiğini söyledi:

"Leroy henüz %100 hazır değil. Bunu biliyor ve ben de ona şahsen söyledim. Ama ben takım arkadaşlarımı sadece istatistiklere göre yargılamam. İspanya, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Aymeric Laporte ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bile kazandı. Portekiz ve Fransa'nın da benzer örnekleri var."

"SÜPER LİG KÖTÜ BİR LİG DEĞİL"

Gündoğan, Türkiye Ligi'nin dışarıdan küçümsendiğini belirterek Süper Lig'e sahip çıktı:

"Türkiye liginin şimdiye kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Elbette Premier Lig ile karşılaştıramazsınız ama zaten dünyadaki hiçbir ligle karşılaştırılamaz. Bu yüzden üzgünüm ama Bundesliga'yı da Premier Lig'le kıyaslayamazsınız. Dolayısıyla her şeye biraz daha farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Leroy ile çok fazla konuşuyoruz." 

"SANE'Yİ GERÇEKTEN TANIYORUM"

Tecrübeli futbolcu, Leroy Sane hakkında haksız yorumlar yapıldığını dile getirdi:

"Birbirimize karşı çok dürüstüz ve bunu söyleyebiliyorum çünkü birçok kişinin aksine onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda, hatta takım arkadaşları topu kaybettiğinde bile nasıl geriye çalıştığını görüyorum. Bu yüzden eleştirmenlerinin maçları sorumluluklarının bilincinde olarak izlemelerini umuyorum. Ne yapması gerektiğini en iyi o biliyor. Umarım en iyi formuna ulaşır." 

"SANE DÜNYA KUPASI KADROSUNDA OLMALI"

İlkay Gündoğan, Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda mutlaka yer alması gerektiğini belirtti: 

"Bana göre Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. Sane herhangi bir oyuncu değil. Galatasaray'da oynuyor, yani bir futbolcunun oynayabileceği en üst seviyede!" 

"TÜRK HAKEMLERİ OYNATMAYI SEVİYOR"

Türk hakemleriyle ilgili de konuşan Gündoğan, oyunu akışında bırakmalarından memnun olduğunu söyledi:

"Evet, hata yapıyorlar ama aynı zamanda çok da oynatıyorlar. Şahsen bunu seviyorum; İngiltere'deki Premier Lig'e benziyor. Sahada futbolu daha eğlenceli hale getiriyorlar. Hakemlere uygulanan baskı onlar için iyi değil." 

"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN ZİRVE"

Galatasaray'daki atmosferden ve hedeflerden de bahseden İlkay, kulübün daima şampiyonluk parolasıyla hareket ettiğini belirtti:

"Galatasaray gibi bir kulüpte oynuyorsanız, tek hedefiniz şampiyonluktur. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da güçlü bir takımımız var. Burada büyük bir aidiyet hissediyorum, bu formayı giymek gurur verici."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.