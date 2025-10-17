İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane'ye destek!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



34 yaşındaki yıldız; Leroy Sane, Süper Lig'in seviyesi, Galatasaray'ın hedefleri ve Türk hakemleri hakkında samimi ifadeler kullandı.



"LEROY SANE HENÜZ %100 HAZIR DEĞİL"



İlkay Gündoğan, Alman futbolunun yıldız isimlerinden Leroy Sane'nin fazla eleştirildiğini söyledi:



"Leroy henüz %100 hazır değil. Bunu biliyor ve ben de ona şahsen söyledim. Ama ben takım arkadaşlarımı sadece istatistiklere göre yargılamam. İspanya, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Aymeric Laporte ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bile kazandı. Portekiz ve Fransa'nın da benzer örnekleri var."



"SÜPER LİG KÖTÜ BİR LİG DEĞİL"



Gündoğan, Türkiye Ligi'nin dışarıdan küçümsendiğini belirterek Süper Lig'e sahip çıktı:



"Türkiye liginin şimdiye kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Elbette Premier Lig ile karşılaştıramazsınız ama zaten dünyadaki hiçbir ligle karşılaştırılamaz. Bu yüzden üzgünüm ama Bundesliga'yı da Premier Lig'le kıyaslayamazsınız. Dolayısıyla her şeye biraz daha farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Leroy ile çok fazla konuşuyoruz."



"SANE'Yİ GERÇEKTEN TANIYORUM"



Tecrübeli futbolcu, Leroy Sane hakkında haksız yorumlar yapıldığını dile getirdi:



"Birbirimize karşı çok dürüstüz ve bunu söyleyebiliyorum çünkü birçok kişinin aksine onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda, hatta takım arkadaşları topu kaybettiğinde bile nasıl geriye çalıştığını görüyorum. Bu yüzden eleştirmenlerinin maçları sorumluluklarının bilincinde olarak izlemelerini umuyorum. Ne yapması gerektiğini en iyi o biliyor. Umarım en iyi formuna ulaşır."



"SANE DÜNYA KUPASI KADROSUNDA OLMALI"



İlkay Gündoğan, Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda mutlaka yer alması gerektiğini belirtti:



"Bana göre Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. Sane herhangi bir oyuncu değil. Galatasaray'da oynuyor, yani bir futbolcunun oynayabileceği en üst seviyede!"



"TÜRK HAKEMLERİ OYNATMAYI SEVİYOR"



Türk hakemleriyle ilgili de konuşan Gündoğan, oyunu akışında bırakmalarından memnun olduğunu söyledi:



"Evet, hata yapıyorlar ama aynı zamanda çok da oynatıyorlar. Şahsen bunu seviyorum; İngiltere'deki Premier Lig'e benziyor. Sahada futbolu daha eğlenceli hale getiriyorlar. Hakemlere uygulanan baskı onlar için iyi değil."



"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN ZİRVE"



Galatasaray'daki atmosferden ve hedeflerden de bahseden İlkay, kulübün daima şampiyonluk parolasıyla hareket ettiğini belirtti:



"Galatasaray gibi bir kulüpte oynuyorsanız, tek hedefiniz şampiyonluktur. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da güçlü bir takımımız var. Burada büyük bir aidiyet hissediyorum, bu formayı giymek gurur verici."



