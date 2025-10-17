17 Ekim
İlkay Gündoğan: "Bu konuda çok dikkatliyim"

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, maçlara hazırlanırken, yeme ve davranışlarında çok dikkatli olduğunu ve bu durumun sakatlık geçmişini de etkilediğini söyledi.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, milli arada The Athletic'e konuştu.

The Athletic, İlkay'ın röportajı ile birlikte 34 yaşındaki futbolcunun özellikle 30 yaşından sonra sakatlık yaşamamasına da değindi.

"İLK KEZ ÇİFT HANE"

İlkay için yapılan yorumda, deneyimli yıldızın Manchester City dönemine değinildi ve İlkay'ın 2020-2021 sezonu ile birlikte kariyerinde ilk kez çift haneli gol rakamlarına ulaştığı ve bu durumun sonraki sezonlarda da devam ettiği yazıldı.

"SAKATLIK GEÇİRMEZ"

The Athletic'te yazılan söz konusu kısımda, "Bunların hepsinin 30 yaşından sonra gerçekleşmesi, Dortmund'da geçirdiği ciddi sırt ve diz sakatlıklarının kariyerini kısaltabileceğini düşünülürse, daha da etkileyici. Şekersiz bir diyetin yardımıyla, sakatlık eğilimli bir oyuncudan, sakatlık geçirmez bir oyuncuya dönüştü." ifadeleri kullanıldı.



"BUNU GÖSTERİYOR"

Bu duruma açıklık getiren İlkay Gündoğan, "Ne kadar çok sakatlık geçirdim, o kadar çok zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. Kendime neyi değiştirebileceğimi sormak zorundaydım. Maç dışında ve maçtan sonra eğlenmeyi severim. Ben robot değilim, ben de bir insanım ve herkes gibi bazı şeyleri seviyorum. Ancak maçlara hazırlanırken, yeme ve davranışlarımda çok dikkatliyim. Son birkaç yıldır bu benim için işe yaradı, sakatlık geçmişim de bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Bild, İlkay'ın diyetini geçtiğimiz haftalarda yakından incelemiş ve 34 yaşındaki futbolcunun son 4 yılda sadece bir maç kaçırdığını ve bu durumun beyin sarsıntısından kaynaklandığını duyurmuştu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.