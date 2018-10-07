Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Bugün iddaa'da en çok oynanan maç Fenerbahçe - Başakşehir maçı oldu. iddaa oynayanların %37'si Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılacağına inanırken; Başakşehir galibiyetini tercih edenlerin oranı ise %15'de kaldı. Fenerbahçe - Başakşehir maçının iddaa oranlarını görmek ve bu maçı kuponlarınıza almak için tıklayın.
FENERBAHÇE: Harun, Skrtel, Neustadter, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Hasan Ali, Isla, Ayew, Frey, Slimani
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ederek moral bulmuştu.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.
Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.
Başakşehir cephesi
Ligdeki ilk 7 maçında 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.
Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.
İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip.
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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Bugün iddaa'da en çok oynanan maç Fenerbahçe - Başakşehir maçı oldu. iddaa oynayanların %37'si Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılacağına inanırken; Başakşehir galibiyetini tercih edenlerin oranı ise %15'de kaldı. Fenerbahçe - Başakşehir maçının iddaa oranlarını görmek ve bu maçı kuponlarınıza almak için tıklayın.
FENERBAHÇE: Harun, Skrtel, Neustadter, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Hasan Ali, Isla, Ayew, Frey, Slimani
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı mağlup ederek moral bulmuştu.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.
Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.
Başakşehir cephesi
Ligdeki ilk 7 maçında 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.
Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.
İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip.
Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'e üstün
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde ciddi bir üstünlük kurdu.
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 10 maçın 8'ini kaybetti.
Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.
- Ligde 21. randevu
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
- Maçlar
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:
Sezon Maç Sonuç
--------------- ------------------------------------------------------------- -------
2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2
2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1
2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2
2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0
2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 0-2
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 10 maçın 8'ini kaybetti.
Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere biterken, daha sonraki 8 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında dış sahadaki ilk galibiyetine imza attı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 19, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.
- Ligde 21. randevu
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
- Maçlar
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:
Sezon Maç Sonuç
--------------- ------------------------------------------------------------- -------
2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2
2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1
2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2
2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0
2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 0-2