FENERBAHÇE: Harun, Skrtel, Neustadter, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Hasan Ali, Isla, Ayew, Frey, Slimani

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

Fenerbahçe , evinde Medipol Başakşehir'e üstün