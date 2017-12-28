Teknik direktör Safet Susic ile yolunu ayıran Aytemiz Alanyaspor, gözünü Galatasaray'ın kısa süre önce görevine son verdiği İgor Tudor'a çevirdi. Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Antalya temsilcisi, takımı Türkiye'yi tanıyan bir teknik adama teslim etmek istiyor.Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla dikkat çeken İgor Tudor ismi üzerinde karar kılan Alanyasporlu idareciler, önümüzdeki günlerde Hırvat teknik adamla masaya oturmayı planlıyor.Şu anda ülkesinde bulunan 39 yaşındaki Tudor'un da Alanyaspor'u çalıştırmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.Igor Tudor verdiği röportajda Türkiye sinyali vermişti. İşte Igor Tudor'un geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalar...''Büyük, 15 milyon insanın olduğu bir şehirde, harika oyuncuları, yıldızları olan, harika bir ligde olan bir takımı yönettim ve harika ve inanılmaz bir tecrübe edindim. Galatasaray'da teknik direktör olarak çok şey öğrendim ve umarım onlar da benden bir şeyler öğrenmiştir.''''Tatil her zaman güzeldir. Ailemin yanında olmak ve sakinlik istiyorum. Bana şu anda 3 teklif geldiği doğru, ama çalışmak için doğru yeri seçmek, acele etmek istemiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmam çok kritik değil, bu işi yapmayı seviyorum. Hepimiz Barcelona ya da Real Madrid'in başında olmak istiyoruz tabii ki, ancak ben bu işi yaparken eğlenmeyi öğrendim. Büyük anlaşmalar peşinde koşmak değil olay sadece. Türküye'ye geri dönebilirim teklif gelirse. Harika bir şehir, insanlar harika, futbola sevgileri müthiş, harika statla