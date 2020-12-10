Igor Kokoskov: 'Bizim için önemli bir meydan okuma'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY EuroLeague'in 13.haftasında deplasmanda Alba Berlin ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



Alba Berlin karşısında alınacak galibiyetin kilit noktalarına değinen Kokoskov, "İlk olarak koç Aito Garcia Reneses'e büyük saygı duyduğumu söylemeliyim. Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden biri. Birlikte oynayabilen çok doğru bir oyuncu grubunu Berlin'de bir araya getirdi. Sadece sert oynamıyorlar, aynı zamanda birlikte hareket edebiliyorlar. Topu çok iyi paylaşıyorlar ve doğru şutları seçiyorlar. Valencia'da harika bir karşılaşma çıkardılar. İki takımın toplamda 31 üçlük isabeti bulduğu ve lig rekorunu kırdığı bir maçta kazandılar. Bu kadar fazla sayıda üçlük isabeti size topu nasıl paylaşabildiklerini ve ekip olarak hareket ettiklerini anlatıyor. Luke Sikma, rakibimizde oyun kurucu özelliklerine sahip bir uzun forvet. O, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri ancak takım olarak oynuyorlar. Bizim için takım olarak önemli bir meydan okuma olacak. Doğru savunmayı sahaya yansıtmamız, topun kıymetini bilmemiz ve ribaundları toplamamız galibiyet için kilit noktalar." dedi.



