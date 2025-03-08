Iğdır FK, puanı 90+14'te kurtardı!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Şanlıurfaspor 2-1'lik skorla kazandı.



Şanlıurfaspor, 42. dakikada Bouly Sambou ile öne geçti. Iğdır FK'nin 45+4. dakikada Gianni Bruno ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Konuk ekip, 60. dakikada Uchenna Ogundu ile farkı 2'ye çıkardı.



Iğdır FK'nin 75. dakikada Ahmet Engin ile bulduğu gol, farkı bire indirdi.



7 dakika uzatma verilen maçta Iğdır FK, 90+14. dakikada Giaani Bruno'nun penaltıdan kaydettiği golle maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Iğdır FK'nin ligdeki yenilmezlik serisi 5 maça yükseldi. Şanlıurfaspor ise ligde oynadığı son 5 maçta 3. beraberliğini elde etti.



Iğdır FK, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.



DETAYLAR BİRAZDAN...



