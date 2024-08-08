Iğdır FK, Almanya'dan Noel Niemann'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL Osnabrück'te forma giyen Alman Noel Niemann'ı transfer etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, VfL Osnabrück forması giyen sağ kanat oyuncusu Noel Niemann ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Noel Niemann'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, VfL Osnabrück forması giyen sağ kanat oyuncusu Noel Niemann ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Noel Niemann'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.
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