Iğdır FK, Almanya'dan Noel Niemann'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Almanya 3. Lig takımlarından VFL Osnabrück'ten sağ kanat oyuncusu Noel Niemann'ı 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK, Almanya'dan Noel Niemann'ı kadrosuna kattı
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08 Ağustos 2024 14:37
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig takımlarından VFL Osnabrück'te forma giyen Alman Noel Niemann'ı transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, VfL Osnabrück forması giyen sağ kanat oyuncusu Noel Niemann ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Noel Niemann'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

 
 
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