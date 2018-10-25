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İddaa, şampiyonluk oranlarını belirledi!

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk oranları belli oldu. Peki Süper Lig'de son şampiyonluk oranlarında hangi takıma, kaç oran belirlendi? İşte yanıtı...

Kaynak: Sporx.com
İddaa, şampiyonluk oranlarını belirledi!
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25 Ekim 2018 17:31
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların yeni oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi, buna göre Galatasaray'ı favori olarak gösterdi. Fenerbahçe''nin şampiyonluğuna ise 20,00'lık oran verildi.

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İşte İddaa'nın şampiyonluk oranları;

GALATASARAY - 2,20
BEŞİKTAŞ - 2,60
FENERBAHÇE - 20,00
BAŞAKŞEHİR - 4,50
ANTALYASPOR - 50,00
TRABZONSPOR  - 30,00
BURSASPOR - 200,00
AKHİSAR BELEDİYE - 1.500,00
ALANYASPOR - 200,00
RİZESPOR - 1.500,00
ANKARAGÜCÜ - 150,00
KASIMPAŞA - 30,00
KAYSERİSPOR  - 250,00
KONYASPOR - 100,00
BB ERZURUMSPOR - 1.000,00
GÖZTEPE  -  80,00
SİVASSPOR - 250,00
YENİ MALATYASPOR - 150,00

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