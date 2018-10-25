Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların yeni oranları belli oldu.
İddaa risk yönetimi, buna göre Galatasaray'ı favori olarak gösterdi. Fenerbahçe''nin şampiyonluğuna ise 20,00'lık oran verildi.
ŞAMPİYONLUK ORANLARINA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
İşte İddaa'nın şampiyonluk oranları;
GALATASARAY - 2,20
BEŞİKTAŞ - 2,60
FENERBAHÇE - 20,00
BAŞAKŞEHİR - 4,50
ANTALYASPOR - 50,00
TRABZONSPOR - 30,00
BURSASPOR - 200,00
AKHİSAR BELEDİYE - 1.500,00
ALANYASPOR - 200,00
RİZESPOR - 1.500,00
ANKARAGÜCÜ - 150,00
KASIMPAŞA - 30,00
KAYSERİSPOR - 250,00
KONYASPOR - 100,00
BB ERZURUMSPOR - 1.000,00
GÖZTEPE - 80,00
SİVASSPOR - 250,00
YENİ MALATYASPOR - 150,00
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İddaa risk yönetimi, buna göre Galatasaray'ı favori olarak gösterdi. Fenerbahçe''nin şampiyonluğuna ise 20,00'lık oran verildi.
ŞAMPİYONLUK ORANLARINA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
İşte İddaa'nın şampiyonluk oranları;
GALATASARAY - 2,20
BEŞİKTAŞ - 2,60
FENERBAHÇE - 20,00
BAŞAKŞEHİR - 4,50
ANTALYASPOR - 50,00
TRABZONSPOR - 30,00
BURSASPOR - 200,00
AKHİSAR BELEDİYE - 1.500,00
ALANYASPOR - 200,00
RİZESPOR - 1.500,00
ANKARAGÜCÜ - 150,00
KASIMPAŞA - 30,00
KAYSERİSPOR - 250,00
KONYASPOR - 100,00
BB ERZURUMSPOR - 1.000,00
GÖZTEPE - 80,00
SİVASSPOR - 250,00
YENİ MALATYASPOR - 150,00
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın