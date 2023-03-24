iddaa'da Türkiye, Fransa ve İspanya için özel oyun

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye, Fransa ve İspanya'nın oynayacağı lig maçları için iddaa'da özel bir oyun var!

Haber; Sporx.com
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iddaa'da Türkiye, Fransa ve İspanya için özel oyun
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24 Mart 2023 17:42
iddaa'dan EURO 2024 Eelemeleri için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.

EURO 2024 Elemeleri'nin ilk haftasında oynanacak Ermenistan - Türkiye, Fransa - Hollanda ve İspanya - Norveç maçları için özel bir oyun var!

Avrupa'daki bu maçta ev sahibi ülkeler kazanırlar mı?

Bu oyunla, kombine kuponda toplam 3.06 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 3.56 oluyor.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.

İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLİKLERE OYNAMAK İÇİN TIKLA



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