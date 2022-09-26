İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, olaylı Amedspor - Bursaspor maçıyla ilgili açıklama yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama
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26 Eylül 2022 00:25
İçişleri Bakanlığı, Amedspor - Bursaspor maçında çıkan olayların ardından açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir."

"Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdaheleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır."

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