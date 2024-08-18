Icardi ve Muslera isyan etti: 'Yine aynı şeyi yapacaklar'

Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında kazandı ama maç sonrası soyunma odasında tansiyonun yükseldiği ortaya çıktı.
Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı golün iptal edilmesine anlam veremediği ve "Bu kaçıncı iptal edilen gol? Nasıl iptal olur anlamıyorum" diyerek isyan ettiği öğrenildi.
Bunun üzerine kaptan Fernando Muslera'nın söz alıp, "Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler. Penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun, sarı-kırmızılı futbolcuların soyunma odasındaki bu tepkisi sonrası sıcağı sıcağına kameraların karşısına geçerek karşılaşmanın VAR hakemi Volkan Bayarslan'a yönelik eleştirilerde bulunduğu vurgulandı.
Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı golün iptal edilmesine anlam veremediği ve "Bu kaçıncı iptal edilen gol? Nasıl iptal olur anlamıyorum" diyerek isyan ettiği öğrenildi.
Bunun üzerine kaptan Fernando Muslera'nın söz alıp, "Yine aynı filmi izleyeceğiz. Gollerimizi iptal edecekler. Penaltılarımızı vermeyecekler. Bu sene işimiz kolay değil. Bu verilmeyen gol bile bize bir mesaj. Çıkıp her maçı kazanmak için ekstra motive olmalı ve mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun, sarı-kırmızılı futbolcuların soyunma odasındaki bu tepkisi sonrası sıcağı sıcağına kameraların karşısına geçerek karşılaşmanın VAR hakemi Volkan Bayarslan'a yönelik eleştirilerde bulunduğu vurgulandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU