Icardi dönene kadar Osimhen tek başına

Galatasaray'da Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı için kararını verdi.
Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin tedavisi, ülkesi Arjantin'de sürüyor. Teknik heyet, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi planlarını İcardi'ye göre yapmıyor. Arjantinli yıldızın ekim ayındaki milli arada takıma döneceği öğrenildi.
OSIMHEN TEK BAŞINA
Icardi ve Osimhen'i birlikte oynatmayı düşünen Okan Buruk, Icardi dönene kadar tek forvetli düzeni bozmayacak. Lig ve Avrupa maçlarındaki bu periyotta Osimhen ileri uçta oynayacak, Batshuayi hamle oyuncusu olarak ikinci yarılarda süre alacak. Rizespor maçında ise Batshuayi'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin tedavisi, ülkesi Arjantin'de sürüyor. Teknik heyet, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi planlarını İcardi'ye göre yapmıyor. Arjantinli yıldızın ekim ayındaki milli arada takıma döneceği öğrenildi.
OSIMHEN TEK BAŞINA
Icardi ve Osimhen'i birlikte oynatmayı düşünen Okan Buruk, Icardi dönene kadar tek forvetli düzeni bozmayacak. Lig ve Avrupa maçlarındaki bu periyotta Osimhen ileri uçta oynayacak, Batshuayi hamle oyuncusu olarak ikinci yarılarda süre alacak. Rizespor maçında ise Batshuayi'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.