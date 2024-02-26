Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Icardi, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezaya tepki gösteren Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile fotoğrafını kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında kullandığı fotoğraf:
Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Icardi, "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezaya tepki gösteren Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile fotoğrafını kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında kullandığı fotoğraf:
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