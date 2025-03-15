Icardi çocuğunu aldı, Wanda'ya polis müdahale etti

Mauro Icardi, mahkeme kararıyla çocuğunu görme hakkı elde etti; Wanda Nara, Icardi'nin hakkına engel olmaya çalıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi çocuğunu aldı, Wanda'ya polis müdahale etti
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15 Mart 2025 12:06
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki kriz farklı bir boyut aldı.

Arjantin'den SM'nin haberine göre; Mahkeme kararı ile çocuğunu görme hakkı elde eden Mauro Icardi, Wanda Nara'nın dairesine giderek kızını aldı. Buna karşı çıkmaya çalışan Wanda Nara'nın çığlıkları televizyon kameralarına yansıdı.

Wanda Nara'nın araya girmek istemesi üzerine olaya polis müdahale etti.

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