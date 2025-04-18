İbrahim Hatipoğlu: 'Taraftar meşaleleri yaksın'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK maçının ardından şampiyonlukla ilgili gelen soruya cevap verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hatipoğlu, Bodrum FK maçının ardından stadyumdan ayrılacağı sırada basın mensuplarından kendisine yönelik gelen, "Başkanım taraftar meşaleleri yaksın mı?" sorusuna, "Yaksın." yanıtını verdi.
İbrahim Hatipoğlu, daha sonra tünelden geçerek stadyumdan ayrıldı.
Hatipoğlu, Bodrum FK maçının ardından stadyumdan ayrılacağı sırada basın mensuplarından kendisine yönelik gelen, "Başkanım taraftar meşaleleri yaksın mı?" sorusuna, "Yaksın." yanıtını verdi.
İbrahim Hatipoğlu, daha sonra tünelden geçerek stadyumdan ayrıldı.