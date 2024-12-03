İbrahim Hatipoğlu: "Mayıs'ta 25. şampiyonluğu istiyoruz"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hatipoğlu: 'Mayıs'ta 25. şampiyonluğu istiyoruz'
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03 Aralık 2024 12:27
Son güncelleme 03 Aralık 2024 13:01
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakatlıklarla ilgili soruya yanıt veren İbrahim Hatipoğlu "Sakatlıklar işin doğasında var. Lig uzun bir maraton, sakatlık da olacak cezalar da. Biz, yolumuza emin adımlarla gidiyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden İbrahim Hatioğlu "Başarılı bir takımımız var. Mayısların bizim olduğunu bir kez daha hatırlatıp sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarının transfer çalışmalarıyla ilgili sorunlarına yanıt vermedi.

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