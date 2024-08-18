İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Diyarbakır'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da tarihi yerleri gezdi, gala yemeğine katıldı.



Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşması öncesinde kente gelen Hacıosmanoğlu, Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezdi, şehrin tarihi zenginlikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Hacıosmanoğlu, daha sonra Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katıldı.



İbrahim Hacıosmanoğlu'na Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı eşlik etti.



Gala yemeğine Vali Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de katıldı.





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