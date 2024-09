İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Hocamızla yarım kalmış hikayemiz var'

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.



İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin davetiyle yapılan organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF Dış İlişkiler Direktörü Buğra İmamoğulları ve davetliler katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Marrapodi, spor ve diplomasi başlığıyla bu organizasyonu tüm dünyadaki büyükelçiliklerinde 7-14 Eylül tarihlerinde düzenlediklerini belirterek "Akdeniz havzasının iki önemli ve dost ülkesinin EURO 2032'yi birlikte düzenleyecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Ortak kültürel ve sosyal değerlerimiz bulunuyor. İki ülke birbirine daima çok yakın oldu. Futbol ve voleybol takımlarının başında da İtalyan antrenörlerin bulunması bizi ayrıca mutlu ediyor ve birbirimize bağlıyor." ifadelerini kullandı.



TFF Hacıosmanoğlu ise "Millet olarak ve kültür olarak yakınız. Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptı, yarım kalmış işimizi hocamızla beraber Amerika'ya gidip inşallah Dünya Kupası'nda tamamlayacağız. Büyükelçi, 'İzmir'deki İzlanda maçı güzeldi' dedi, galibiyetten sonra bu gece ayrı bir zevk verdi. İnşallah birlikte düzenleyeceğimiz EURO 2032'de finali Türkiye ve İtalya oynar, dostluk kazanır." şeklinde konuştu.



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da voleybolda uzun süredir İtalya ile sıkı işbirliklerinin bulunduğunun altını çizerek "Dünyanın en başarılı başantrenörlerinden Santarelli'yi takımımızın başına getirdik. İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı da çok yakın dostum. Türk ve İtalyan voleybol hakemleri ortak eğitimlerden geçiyor. Türk Milli Takımının altyapısında da çok önemli bir İtalyan teknik adam bulunuyor. İtalya ile spor köprüsünde çok önemli işlere imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Montella: "EURO 2024'te her an birlik olmuş bir takım izledik"



Açılış konuşmalarının ardından Vincenzo Montella ve Daniele Santarelli'nin konuk olduğu panele geçildi.



Vincenzo Montella, EURO 2024'te anlatılması zor duygular yaşadığını aktararak, "Avrupa ve dünya şampiyonasına futbolcu olarak katıldım ama teknik adam olarak bulunmak da bambaşkaydı. Mandela'nın söylediği bir şey okumuştum, spor dünyayı birleştirme gücüne sahip. Spor bir ihtiyaç, halkları bilmeden birleştiriyor. Gençlere ulaşmanın da en kısa yolu. Avrupa Şampiyonası çok eğlenceliydi, acı da çektik, ağladık da ama hiç pişmanlık yaşamadık. EURO 2024'te her an birlik olmuş bir takım izledik. Bu teknik direktör olarak benim için büyük gurur kaynağı."



İçine kapanık bir karakter olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Yargılanacağınızı bildiğiniz zaman tamamen kendiniz olmak kolay değildir, bu benim karakterimi de yansıtıyor ama profesyonel olarak yargılandığınız, eleştiriler aldığınız zaman içine kapalı bir insanım diyebiliriz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kamuya açık ortamlarda çok kendim olamıyorum. Rahat olduğumuz zaman kendim olabiliyorum." ifadelerini kullandı.



İtalya ve Türkiye'yi birbirine çok benzettiğini dile getiren Vincenzo Montella, "Ben çok benzerlik görüyorum. Napoli yakınlarında küçük bir köyde büyüdüm. Türkiye, çok tutkulu, duyguların yoğun olduğu bazen çocukluğumda yaşadığım ortamdan pek farklı değil. Kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Türkiye'de beğendiğim yeri söylemem gerekirse Kapadokya beni çok heyecanlandırıyor, çok farklı duygular hissediyorum." şeklinde konuştu.



Santarelli: "Acıyı hissedersek Los Angeles'ta daha başarılı oluruz"



A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, olimpiyatlarda madalyaya çok yaklaştıklarını belirterek "Çok yaklaşmıştık, madalyayı kazanmak herkes ister. Milli takım için iyi bir deneyimdi, şimdi bir sonraki olimpiyata hazırlanmak için 4 yılımız var. Madalyaya yaklaştık, bu bizi yaraladı ama bu acıyı hissedersek Los Angeles'ta daha başarılı oluruz. Olimpiyatları hak edersiniz ve sonuna kadar yaşarsınız biz de bunu yaptık. İlk olimpiyatımı madalya ile kapatmak isterdim, muhteşem olurdu, olmadı ama benden başka hayal edenler de vardı bu sefer onlar aldı. Madalya almak kolay değil ama tekrar deneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Maçlarda çok heyecanlı olduğunu aktaran Santarelli, "Maçlarda kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum, neredeyse oyuna karışıyorum. Maçı çok terlemiş ve yorgun bitiriyorum. Orada olmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şey. Açıkçası Türkiye heyecanımı yaşayabildiğim çok uygun bir ülke." ifadelerini kullandı.





