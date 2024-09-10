İbrahim Bölükbaşı: ''Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun''

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşında altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, yurda döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan milli sporcu, kazandığı altın madalyayı tüm Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İbrahim Bölükbaşı: ''Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun''
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10 Eylül 2024 00:57
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşının erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve altın madalya alan para milli judocu İbrahim Bölükbaşı, yurda döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Bölükbaşı, "Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yoktu" dedi.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde yarışan ve Gürcü rakibi Revaz Chikoidze 1-0 yenerek altın madalyaya uzanan para milli sporcu İbrahim Bölükbaşı yurda döndü. Bölükbaşı'nı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler eşliğinde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Türkiye tarihinde judo branşında altın madalya alarak bir ilke imza atan Bölükbaşı, "Bugün biz para olimpiyatta 28 tane madalya aldık. Tarihi bir başarı yaptık. Ben de ilk defa Türkiye tarihinde altın madalya alarak olimpiyat şampiyonu oldum. Gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

İBRAHİM BÖLÜKBAŞI: ABDULLAH ÇAKMAR HOCA JUDOYA YÖNLENDİRDİ

Sporculuk kariyerinde daha önceki branşının güreş olduğunu hatırlatan Bölükbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce güreş branşında 2 sefer gittiğim olimpiyatta başarılı olamadım. Abdullah Çakmar hoca güreş takımımızda hocamızdı. Sonra bana 'sen olimpiyatlara judoda git' dedi. Bana destek vererek kulüpte branş açtı. Bana çok güvendiler. Aileme de desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Kazandığım altın madalya tüm Türkiye'ye armağan olsun. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yoktu."

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