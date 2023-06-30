İbrahim Akın eski takıma geri döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da altyapı koordinatörlüğüne İbrahim Akın'ın getirildiği açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İbrahim Akın eski takıma geri döndü
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30 Haziran 2023 15:57
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da altyapı koordinatörlüğü görevine Zafer Bilgetay'ın yerine İbrahim Akın'ın getirildiği öğrenildi.

Altay'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Tuna Üzümcü ile yapılan imza töreninde yer alan Akın, İzmir temsilcisinde 2019'da altyapı sorumlusu, 2021'de sportif direktör olarak çalışıp, geçen yıl ocak ayında görevden alınmıştı.

OLAYLI AYRILMIŞTI

Altyapısından yetiştiği Altay'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan İbrahim Akın, futbol kariyerinde 2004'te ayrıldığı İzmir ekibine 12 yıl sonra dönüp 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki kupa kaldırdı. Futbolu 2019'da Altay'da bırakan Akın, 2022'de takım Süper Lig'deyken Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki eski yönetimle yaşadığı problemler nedeniyle olaylı bir şekilde kulüpten ayrılmıştı.

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