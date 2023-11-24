Ibaka'nın, NBA'e dönmek gibi bir planı yok

Eski NBA oyuncusu Serge Ibaka, kendini Euroleague'de geliştirmeye odaklandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Ibaka'nın, NBA'e dönmek gibi bir planı yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2023 12:47
Son güncelleme 24 Kasım 2023 12:54
Eski NBA oyuncusu Serge Ibaka, kendini Euroleague'de geliştirmeye odaklandığını söyledi.

Şu anda Bayern Münih'te forma giyen Ibaka, 14 NBA sezonunun ardından Avrupa basketboluna uyum sağlama sürecinde yer alıyor.

Ibaka, önceki NBA sezonunun çalkantılı sonuna, kısa süreliğine Milwaukee Bucks'ta forma giymesine, ardından takas edildikten sonra Indiana Pacers tarafından serbest bırakılmasına şu şekilde değindi:

"Bayern'de oynamaya odaklanmış bulunuyorum. Burada kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Basketbol oynamak bir insanın yapabileceği en güzel şeylerden biri. Ben de 10 ay boyunca oynamamıştım ve şimdi oynayabiliyorum, ki bu da yapmayı sevdiğim bir şey. Bu fırsat için minnettarım."

Ibaka, Bayern ekibi ile %56.7 şut isabetiyle 11.1 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery