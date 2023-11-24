Eski NBA oyuncusu Serge Ibaka, kendini Euroleague'de geliştirmeye odaklandığını söyledi.



Şu anda Bayern Münih'te forma giyen Ibaka, 14 NBA sezonunun ardından Avrupa basketboluna uyum sağlama sürecinde yer alıyor.



Ibaka, önceki NBA sezonunun çalkantılı sonuna, kısa süreliğine Milwaukee Bucks'ta forma giymesine, ardından takas edildikten sonra Indiana Pacers tarafından serbest bırakılmasına şu şekilde değindi:



"Bayern'de oynamaya odaklanmış bulunuyorum. Burada kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Basketbol oynamak bir insanın yapabileceği en güzel şeylerden biri. Ben de 10 ay boyunca oynamamıştım ve şimdi oynayabiliyorum, ki bu da yapmayı sevdiğim bir şey. Bu fırsat için minnettarım."



Ibaka, Bayern ekibi ile %56.7 şut isabetiyle 11.1 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU