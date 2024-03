Iago Aspas'tan Mbappe yorumu!

Celta Vigo forması giyen Iago Aspas, Real Madrid ile adı anılan Kylian Mbappe'nin İspanyol transferine olası transferi için konuştu.



36 yaşındaki futbolcu, "Bu La Liga için olumlu bir şey olur çünkü oyuncular ne kadar iyi olursa, yaratacakları etki ve ekonomik gelir de o kadar büyük olacaktır" dedi.



Aspas, Mbappe'nin Real Madrid'e gelmesinin İspanyol devinin her şeyi kazanacağı anlamına gelmediği söyledi. İspanyol futbolcu, "Kağıt üzerinde Real Madrid'in Mbappe ile her şeyi kazanacağını söylemek çok kolay ama her şeyi sahadaki sonuçlar gösterecek. PSG'nin de her şeyi kazanması bekleniyordu ama Messi ve Neymar'ın birlikte oynadıkları dönemde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar" sözlerini sarf etti.



Celta Vigo'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan Iago Aspas, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.





