Hüseyin Türkmen: 'Okaka ile iyi mücadele ettik'

Trabzonspor'un savunmacısı Hüseyin Türkmen, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



İşte Hüseyin Türkmen'in sözleri:



"Her maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sakatlıktan sonra bir iki idmanla bu maça çıktım. Denswil ile konuşarak iyi mücadele ettik. Stefano Okaka ile de iyi mücadelemiz oldu. Bundan sonra elimden geleni yine en şekilde yapacağız."





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