Hüseyin Türkmen'e İstanbul takımları talip

Trabzonspor'un 24 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen'e Fatih Karagümrük ile birlikte ligin yeni ekibi Ümraniyespor da talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Türkmen'e İstanbul takımları talip
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28 Mayıs 2022 13:03
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Hüseyin Türkmen'e İstanbul ekipleri talip oldu.

24 yaşındaki futbolcuyu VavaCars Fatih Karagümrük'ün ardından, ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Bu sezon ligde 13 maça çıkan Hüseyin, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 2 karşılaşmada 1 gol attı. Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda Hüseyin'in yaz döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.  

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