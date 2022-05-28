Hüseyin Türkmen'e İstanbul takımları talip

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Hüseyin Türkmen'e İstanbul ekipleri talip oldu.
24 yaşındaki futbolcuyu VavaCars Fatih Karagümrük'ün ardından, ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Bu sezon ligde 13 maça çıkan Hüseyin, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 2 karşılaşmada 1 gol attı. Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda Hüseyin'in yaz döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcuyu VavaCars Fatih Karagümrük'ün ardından, ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Bu sezon ligde 13 maça çıkan Hüseyin, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 2 karşılaşmada 1 gol attı. Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda Hüseyin'in yaz döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.