Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, farklı kazanabilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıklarını dile getirerek, "Deplasmanda kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüm. İlk yarıda maçı koparma şansını yakalamıştık. Çok net pozisyonlar vardı. Devre arasına 3-0 veya 4-0 önde girebilirdik." ifadelerini kullandı.



İki farklı skoru bulamayınca Ankara Keçiörengücü'nün oyuna ortak olduğunu anlatan Eroğlu, "Planladığımız oyun ilk yarı saat gibi işledi. Bu kadar net pozisyonları değerlendiremeyince rakip oyunda kaldı. İkinci yarı penaltıdan beraberliği yakaladılar. Maçın gidişatında ikinci yarıda da girdiğimiz pozisyonlar var. İki puanı kayıp gibi düşünüyorum. Keçiörengücü ligin ilk ikisinde yer almış bir takım. Belki hiçbir takım, onları bu kadar zor duruma düşürmedi." şeklinde konuştu.





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