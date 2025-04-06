Hüseyin Eroğlu: "İyi oynayarak kazandık!"

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği, konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Hüseyin Eroğlu: 'İyi oynayarak kazandık!'
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06 Nisan 2025 23:52
Son güncelleme 06 Nisan 2025 23:56
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oldu.

Eryaman'da oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 3-0 kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi oynayarak net bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
Eroğlu, iki takım için de zor bir derbi olduğunu aktararak, "İki takımın da yeri aslında Süper Lig'dir. Hafta içi çalıştıklarımızı özellikle ilk yarıda sahaya yansıttık. Çalıştıklarımızın gerçekleşmesi ve skoru 3-0'a getirmemiz çok iyiydi. Daha da farklı olabilirdi. İyi futbol oynayarak kazanmak bizi mutlu etti. İkinci yarı perşembe günü oynayacağımız maçı da düşündük. Son 6 maçımız kaldı. Her maçta 3 puana talibiz. Ankaragücü'nün de yeri burası değil. Onlara da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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