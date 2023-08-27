Hüseyin Eroğlu: 'En azından puanla dönebilirdik'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'a 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, lige yeni çıkan bir takım olarak her geçen hafta oyun anlamında iyiye gittiklerini söyledi.Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Buraya kazanmak için gelmiştik. En kötü beraberlikle, 1 puanla dönmek bizim için iyi olacaktı." dedi.Kayserispor'un uzun toplarla etkili olmaya çalışacağını bildiklerini bu yönde çalıştıklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:Bugün ilk defa oynayan oyuncuları olduğunu ifade eden Eroğlu,diye konuştu.