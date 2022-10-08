Hüseyin Çimşir: 'Karamsarlığa gerek yok'

Kariyer hedefini belirleyen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin durumu ve namağlup yoluna devam eden Emre Belözoğlu hakkında açıklamada bulundu.



Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz orta saha oyuncularından biri olan ve şu anda teknik direktör olarak görev yapan Hüseyin Çimşir, uzun süren sessizliğini bozdu. Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve futbolcusu Hüseyin Çimşir, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Monaco'ya 3-1 mağlup olan eski takımı hakkında konuştu.



"Şans sürüyor"



UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Trabzonspor, deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Maxi Gomez'in henüz 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla erken 10 kişi kalan bordo-mavililer bu maçtan istediğini alamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Gruptaki 2. yenilgisini alan Trabzonspor 3 puanda kaldı ve üst tura çıkma yolunda önemli bir kayıp yaşamış oldu.



Bordo mavili ekibin bir üst tura çıkma şansıyla ilgili konuşan Çimşir "Monaco - Trabzonspor maçıyla ilgili olarak erken gelen bir kırmızı kart ve ardından yenilen golle oyunun direnci düşmüş oldu. Bugüne kadarki ilk iki mücadelede rakipleri 10 kişi kalmıştı. Oyun olarak da pek tutunamadılar ve talihsiz bir gece oldu. Kalan son 3 maçın 2'sini içerde oynayacak Trabzonspor ve bu anlamda gruptan çıkma şansını da sürdürüyor bence." dedi.



"Yıkılmış, dağılmış bir Trabzonspor yok"



Trabzonspor'un şampiyonluk durumuyla ilgili de konuşan Çimşir "Trabzonspor'a dair çok karamsar düşünceler mevcut ama ben öyle düşünmüyorum. Ülkemizde bu tarz dalgalı süreçlerde ilk akla gelen maalesef teknik adam değişikliği. Ancak Trabzonspor son 4 yılda hep zirvelerde dolaşan, kupalar kazanan bir takım konumunda. Hem kadro hem de teknik heyet açısından çok iyi isimlere sahip Trabzonspor. Ayrıca şuanda zirvenin de sadece 1 puan gerisinde. Yıkılmış, dağılmış bir Trabzonspor yok bana göre. Geçen sene şampiyon olmuş kulüpten sadece Nwakaeme kaybedilmiş gibi görülüyor ama önemli isimlerle de yollar ayrıldı. Haliyle bu tarz dalgalanmalar çok normal." ifadelerini kullandı.



"Jorge Jesus'un taktiğini bozamazlar"



Fenerbahçe'de kısa sürede takımın çehresini değiştiren Jorge Jesus ve ekibinin grafiği her geçen gün yükseliyor. Portekizli teknik adam bu süreçte disiplin, çalışma azmi ve takım olgusunu öne çıkarmaya çalıştı. Portekizli teknik adamın başarısına da değinen Çimşir, şöyle konuştu:



"Fenerbahçe'de 3-4 yıldır sportif açıdan bir başarısızlık hakim ancak bu sene derin ve geniş bir kadroya sahip olduğu gibi marka bir teknik adam da getirdiler. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda oynama düzeyi, heyecanı en iyi şekilde yansıtan tek takım durumundalar. Hoca oyuncuları değiştiriyor ancak oyunda bir değişim olmuyor, bu çok önemli. Özellikle ön alan baskısını yapmaya çalışan bir takım durumundalar ve bunu da çok iyi uyguluyorlar. Rakipleri şuan Jesus'un bu taktiğini bozabilecek bir sistem geliştirebilmiş değil."



"Emre Belözoğlu önemli bir hoca olacak"



Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun başarılı performansına da değinen Çimşir "Başakşehir hem Avrupa'da hem de ligde derinden geliyor. Ciddi bir taraftar baskısı da olmadığından dalgalanmaların yaşandığı süreçleri sancısız atlatabiliyorlar. Emre hoca oyuncu olarak da çok iyiydi, teknik direktörlüğü de aynı şekilde devam ediyor. Bence çok önemli bir teknik adam olacak kendisi." dedi.



"Galatasaray'ın zamana ihtiyacı var"



Süper Lig 'de kalesini 4 maçta rakip forvetlere kapatan Galatasaray , savunmasını oturttu ancak gol atma sorununu henüz çözemedi. Sarı kırmızılı ekibin zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Çimşir "Galatasaray yönetiminden, kadrosuna yepyeni bir yapılanmayla hareket etti. Kadro da sistem de henüz tam olarak oturabilmiş durumda değil. Büyük takımlar arasında da kontenjan konusunda en fazla sıkıntı çekecek takım Galatasaray bence. Biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum çünkü bireysel oyuncuların yetenekleriyle maç kazanma durumundalar şimdilik." dedi.



"Kendime yatırım yapıyorum"



Teknik direktörlük kariyeri hakkında da konuşan Çimşir "Bu süreçte en fazla yatırımı kendime yaptığıma düşünüyorum çünkü sürekli tüm ligleri takip ediyoruz ekibimle birlikte. Önümüzdeki ay Almanya ve İngiltere'de bazı görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz bu anlamda. Henüz yaşımız genç, çok acele etmemeye çalışıyorum. Kariyer planlamama uygun, doğru, uygun ve planlı bir kulüp bulursak neden olmasın..." dedi.





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