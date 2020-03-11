"HESAPLAŞMAYI SEZON SONU YAPARIZ"

"BURASI DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ DEĞİL"

Teknik Direktörü'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.Her hafta daha iyi durumda olduklarını belirten teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar hak ettik, daha farklı da olabilirdi, pozisyonları değerlendiremedik. Maç eksiğimiz kalktı, lider durumdayız. Bundan sonrası daha zor, rakipler daha farklı bakacak. 2. yarıda 8 maç oynamışız, 20 puan toplamışız, maç başı 2,5 puan ortalamasıyla, 3 gol ortalamasıyla oynayan, maç başı 1 gol yiyen bir takım var. Performans anlamında yukarı çıkıyoruz" dedi.Trabzon'da kendilerine yapılan eleştirilere tepki gösteren Çimşir, "Oyun bazen tatmin etmeyebilir ama bu zor bir süreç.herkese ihtiyacımız var. Görüyoruz, okuyoruz, bu işler bu kadar kolay değil. Bizim bu dönemde desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun şampiyonlukla ilgili yönelttiği soruyu Hüseyin Çimşir, "Bu bir süreç, bu bir yolculuk.Bu süreçte hep birlikte gitmeliyiz. Biz sezonun sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz, inşallah özlediğimiz ve arzu ettiğimiz şampiyonluğu yaşarız. Bugün taraftarımızın buradaki coşkusu çok güzeldi. Umarım Pazar günü Akyazı'da da aynı coşkuyu yaşarız ve bu süreci hep birlikte götürürüz" diyerek yanıtladı.