Hüseyin Çimşir'den Eddie Newton itirafı

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir, TSYD Trabzon Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.



12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren, bordo-mavili formayla 300'ün üzerinde maça çıkan Hüseyin Çimşir, kaçan şampiyonluğu, yaşadıklarını ve bundan sonrası için neler yapmak istediğini TSYD Trabzon Dergisi'ne açıkladı. Trabzonspor'un 2019-20 sezonunda kaçırdığı şampiyonlukla ilgili konuşan Hüseyin Çimşir, "16 lig, 6 da kupa maçıyla beraber 22 maça çıktık, 2 kez yenildik sadece (son iki hafta Denizli ve Konya maçları). 22 maçtaki puan ortalamam 2.05. Ligi ikinci sırada bitirdik. Kesinlikle başarısız değilim" dedi.



Hüseyin Çimşir, yardımcısı Eddie Newton ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Genç çalıştırıcı, "Ünal hocanın gönderilip yerine ben geçtiğimde yönetim bana, 'UEFA kriterleri gereği maaşına zam yapamayacağız' dedi. Konu Trabzonspor olunca ben de bunu sorun etmedim. Aradan 2-3 ay geçtiğinde öğrendim ki ben 45 bin TL maaş alırken, Eddie Newton'a 30 bin Euro (245 bin TL) veriliyormuş. Bunu sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.



EN büyük üzüntüsünün kupa finaline teknik direktör olarak çıkamamak olduğunu dile getiren Hüseyin Çimşir, "Bu içimde ukte olarak kaldı. O kupayı takımla birlikte kaldırmayı çok istiyordum. Ancak Trabzonspor'un şampiyon olması üzüntümü biraz olsun dindirdi" ifadesini kullandı. Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonluğu da değerlendiren Çimşir sözlerini şöyle bitirdi: "Doğru planlama, doğru transfer stratejisi ve rakiplerin de başarısızlığı şampiyonluğu getirdi."



ACELE ETMİYORUM



Tüm maçları ekibiyle birlikte izlediğini söyleyen Hüseyin Çimşir, teknik adamlık için aceleci davranmadığını dile getirdi. Çimşir, "Dil ve iletişim konusunda çalışıyorum. Önümüzdeki ay programımda bir değişiklik olmazsa Almanya'da 2, İngiltere'de bir kulübü ziyaret edeceğim. Planlarımızın örtüştüğü bir kulüple başlamak istiyorum" dedi.



(Karadeniz Gazetesi)





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