Hüseyin Çimşir: '85 dakika 10 kişi oynamak kolay olmadı'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konya'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.



Maçın istedikleri gibi başladıklarını ancak sonrasında yaşanan talihsiz olayla maçın seyrinin değiştiğini ifade eden Çimşir, "Bir duran top, kırmızı kart ve penaltı sonrasında yenilen gol, bizi biraz moral olarak geriye düşürdü. Genel itibarıyla geriye düştüğümüz zaman kırılgan bir takım oluyoruz. Bugün de bu sıkıntıyı yaşadık. Eksik oynamanın vermiş olduğu dezavantajın yanı sıra yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynamak kolay olmadı." yorumunu yaptı.



Çimşir, takıma yeni geldiğini ve oyuncuları tanımaya çalıştığını belirterek, "İnşallah en kısa sürede tanıma işini bitirip fikirlerimizi daha iyi aktarıp uygulamaya koyarak en kısa sürede kazanan bir takım olma yolunda devam etmek istiyoruz. Takımıma geçmiş olsun diyorum.Hayat devam ediyor, inşallah bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatıp yolumuza çok sağlam adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.



