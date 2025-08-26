26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Hüseyin Bulut'un yeni durağı belli oldu!

Altınordu tarafından kadroda düşünülmeyen Hüseyin Bulut'un, Kahramanmaraş İstiklalspor ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

calendar 26 Ağustos 2025 14:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hüseyin Bulut'un yeni durağı belli oldu!
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'da bu müsabaka öncesi kulüp bulması istenen 9 gurbetçi futbolcudan biri olan Hüseyin Bulut'un yeni adresi belli oldu.

Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 15 kez rakip fileleri sarsıp, 4 tane de asist yaparak takıma önemli katkı sağlayan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

İki kulübün bonservis ücreti konusunda el sıkıştığı ifade edildi. Hüseyin Bulut'un önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Altınordu'da geçen hafta kulüp bulmaları istenen Bahattin, Ali Barak, Ali Çırak, Yusuf, Alparslan, Emre, Keni ve Selahattin'in yanı sıra kamp döneminde kadroda dahil edilmeyerek izin verilen Tahsin'in kulüp arayışları sürüyor. İzmir ekibi bu isimlerle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetmeyi planlıyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
