Hummels, geleceği hakkında konuştu!

Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, Borussia Dortmund'un tecrübeli savunma oyuncusu Mats Hummels gündeme gelmişti.
Geleceği ile ilgili Alman basınına konuşan 35 yaşındaki stoper, "Sözleşmem sona eriyor. Henüz hiçbir şey netleşmedi. Ben acele etmeyeceğim, kulüp de kesinlikle aynısını yapacaktır. Sezon sonuna kadar netleşmeyebilir" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Borussia Dortmund ile 35 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.
Geleceği ile ilgili Alman basınına konuşan 35 yaşındaki stoper, "Sözleşmem sona eriyor. Henüz hiçbir şey netleşmedi. Ben acele etmeyeceğim, kulüp de kesinlikle aynısını yapacaktır. Sezon sonuna kadar netleşmeyebilir" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Borussia Dortmund ile 35 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.
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