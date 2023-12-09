İngiltere Championship'te Queens Park Rangers ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Queens Park Rangers oldu.



Queens Park Rangers'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Chris Willock ve 73. dakikada Ilias Chair kaydetti.



Hull City'de Ozan Tufan 76. dakikada Michael Seri'nin yerine oyuna dahil oldu.



Ligde arka arkaya ikinci maçını kaybeden Hull City 30 puanda kaldı. Queens Park Rangers puanını 19 yaptı.



İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Middlesbrough deplasmanına konuk olacak.





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