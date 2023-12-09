Hull City, QPR deplasmanında kaybetti!

İngiltere Championship'te Hull City, Queens Park Rangers deplasmanında mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hull City, QPR deplasmanında kaybetti!
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09 Aralık 2023 20:11
İngiltere Championship'te Queens Park Rangers ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Queens Park Rangers oldu.

Queens Park Rangers'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Chris Willock ve 73. dakikada Ilias Chair kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan 76. dakikada Michael Seri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde arka arkaya ikinci maçını kaybeden Hull City 30 puanda kaldı. Queens Park Rangers puanını 19 yaptı.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Middlesbrough deplasmanına konuk olacak.

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