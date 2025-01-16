Hull City, Nordin Amrabat ile anlaştı!

Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hull City, Nordin Amrabat ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 21:01
Son güncelleme 16 Ocak 2025 21:02
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Hull City ile Amrabat arasındaki anlaşmanın kısa süreli bir sözleşme olduğu belirtildi.

Amrabat'ın, Hull City'nin cumartesi günü Millwall ile deplasmanda oynayacağı maçta kadroda yer alacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

11 Ocak'ta AEK Atina'dan ayrılan Amrabat, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.

AEK Atina'da bu sezon 9 maçta süre bulan Amrabat, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery