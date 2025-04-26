Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!

İngiltere Championship'in 45. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sahasında Derby County'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla küme düşme hattına gerileyen Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
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26 Nisan 2025 19:06

İngiltere Championship'in 45. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Derby County'yi ağırladı. 

The MKM Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Derby County'ye galibiyeti getiren golü dakika 84'te Nathaniel Phillips kaydetti.

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nordin Amrabat, 88. dakikada oyundan alındı.

Öte yandan Hull City'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Joao Pedro, oyuna 88. dakikada dahil oldu. 

Bu sonucun ardından Hull City, 48 puanda kalarak küme düşme potasına girdi. Derby County, 49 puana yükseldi. 

İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, Portsmouth deplasmanına gidecek. Derby County, Stoke City'yi ağırlayacak.

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