Hull City genç yeteneği açıklamak üzere

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yağan Hull City, Noah Ohio'yu kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hull City genç yeteneği açıklamak üzere
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27 Ocak 2024 20:21
Gelecek sezon Premier Lig'de yer almak isteyen ve kadrosuna güçlendirmek isteyen Hull City bir transferi daha bitirmek üzere.

BELÇİKA'DAN GELECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Standard Liege forması giyen 21 yaşındaki santrfor Noah Ohio'yu kadrosuna katmak üzere.

Haberin detaylarında 21 yaşındaki Hollandalı santrforun kiralık olarak kadrosuna katacağı ve satın alma opsiyonu olmadığı da söylendi.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Standard Liege formasıyla 16 resmi maça çıkan Noah Ohio bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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