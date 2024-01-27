Hull City genç yeteneği açıklamak üzere

Gelecek sezon Premier Lig'de yer almak isteyen ve kadrosuna güçlendirmek isteyen Hull City bir transferi daha bitirmek üzere.



BELÇİKA'DAN GELECEK



Fabrizio Romano'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Standard Liege forması giyen 21 yaşındaki santrfor Noah Ohio'yu kadrosuna katmak üzere.



Haberin detaylarında 21 yaşındaki Hollandalı santrforun kiralık olarak kadrosuna katacağı ve satın alma opsiyonu olmadığı da söylendi.



16 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Standard Liege formasıyla 16 resmi maça çıkan Noah Ohio bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.



