Hull City'den Manchester United'a gidiyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester United genç futbolcuların başına deneyimli bir ismi getiriyor. İngiliz milli futbolcu Tom Huddlestone, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir sezon geçirdi ve bu yaz takımdan ayrıldı.



35 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken Huddlestone'ın ayağına yeni bir fırsat geldi. Manchester United, Tom Huddlestone'ı genç takımda oyuncu-antrenör yapacak.



Tom Huddlestone, Manchester United yolunda



The Athletic'in haberine göre Manchester United, U21 takımının başına Tom Huddlestone'ı getiriyor. Deneyimli futbolcu İngiliz devinde oyuncu-antrenör görevini yerine getirecek.



U21 takımını çalıştıracak Huddlestone ayrıca bu maçlarda da forma giyme hakkına sahip olacak.



Manchester United geçen sezon aynı formülü Paul McShane ile gerçekleştirmiş ve 36 yaşındaki futbolcu hem antrenör hem de oyuncu olarak genç takımda görev yapmıştı.



Tom Huddlestone hangi takımlarda oynadı?



Futbola Derby altyapısında başlayan Huddlestone 2005'te 5 milyon euro'ya Tottenham'a transfer olmuş ve 8 yıl sonra 2013 senesinde Hull City'nin yolunu tutmuştu.



2017'de Derby'ye geri dönen oyuncu 2021 yazında ise Hull City'ye geri döndü. Huddlestone geçen sezon sonunda Acun Ilıcalı'nın kulübünden ayrıldı. Tom Huddlestone kariyeri boyunca orta saha, ön libero ve stoper bölgelerinde görev yaptı.



