İngiltere Championship'in 24. haftasında Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City 2-0'lık skorla kazandı.



Acun Ilıcalı'nın kulübü tam olarak kontrol etmeye başladığı ve stadyumda yerini aldığı maçta Hull City, 8. dakikada George Honeyman ile öne geçti. 68. dakikada Tom Eaves, maçın skorunu belirleyen golü attı.



Hull, bu sonuçla birlikte 6 maçın ardından galibiyet aldı ve puanını 26'ya yükseltti. Blackburn Rovers'ın 10 maçlık namağlup serisi sona erdi ve 49 puanda kaldı.



Hull City, gelecek hafta lig ikincisi Bournemouth'a konuk olacak.







