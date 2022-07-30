Hull City, İngiltere Championship'in ilk haftasında Bristol City ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Hull City 2-1 kazandı.Konuk ekip Bristol City 30. dakikada Weimann ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.ve'den geldi.Karşılaşmada kalan sürede başka gol olmadı ve Hull City karşılaşmayı 2-1 kazandı.Maça 11'de başlayan milli oyuncu73. dakikada yerini Docherty'e bıraktı. Ayrıca Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiğida maça 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Covil'e bıraktı.Öte yandan Hull'un Yeni Malatyaspor'dan transferde karşılaşmaya 64. dakikada'ın yerine dahil oldu.Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Bristol City ise Sanderland'ı konuk edecek.Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 90+4'te gelen golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.