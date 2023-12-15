Howard Webb: "VAR'ı kaldırmak aptallık olur"

İngiliz eski hakem Howard Webb, VAR teknolojisinin kaldırılması yönündeki söylentilere çarpıcı bir yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Howard Webb: 'VAR'ı kaldırmak aptallık olur'
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15 Aralık 2023 21:33
İngiliz eski hakem Howard Webb, VAR teknolojisinin kaldırılması yönündeki söylentiler hakkında konuştu.

Bunun çok yanlış bir karar olacağını söyleyen Webb, "VAR'ı yok etmek mi? Elinizde hataları düzeltmenizi sağlayan bir teknoloji varken bunu ortadan kaldırmak aptallık olur." dedi.

VAR'ın İngiltere'deki kullanımına dikkat çeken Webb, "Bu sezon neredeyse 40 hatayı VAR düzeltti. Sezon ortalamasında VAR yaklaşık 100 hatayı düzeltiyor. Neden bunu ortadan kaldırmak ve bu hataları oyunda bırakmak isteyesiniz ki?" ifadelerini kullandı.

 

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