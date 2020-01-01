Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Horry: "Kobe, Jordan'ın yaptığı her şeyi kopyalamıştı"

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kendisine Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı hatırlattığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Robert Horry, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kendisine Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı hatırlattığını söyledi.

Lakers efsanesi Kobe'nin, oyununun birçok parçasını Jordan'dan modellediği biliniyor.

Bryant'ın eski bir takım arkadaşı olan Horry, karşılaştırmaların saha dışında da geçerli olduğunu belirtti.

Houston Rockets yayıncısı Craig Ackerman ile Wireside Chat'te bir araya gelen Horry, The Last Dance belgeselinin, kendisine Bryant'ın Jordan'ı ne kadar taklit ettiğini hatırlattığını anlattı:

"The Last Dance'te Michael Jordan'ı izleme ve onun kullandığı kelimeleri duyma şansı elde etmek çok garipti. Kobe, neredeyse MJ'in söylediği ve yaptığı her şeyi taklit etmişti, davranışlarını, kullandığı dili, argo konuşmasını. Bildiğin kopyalamıştı. Şimdi bir hayaleti izlemek gibi. Bu terimleri kullanmaktan nefret ediyorum, ama Michael Jordan'ı izleyince 'Kobe bu adamın yaptığı her şeyi aynen nasıl öğrenmiş?' diyorsunuz. Ve sonra bazı alanlarda biraz daha iyi hale getirmişti."

Horry, Bryant'ın "harika bir takım arkadaşı, harika bir oyuncu, beraber oynanabilecek en akıllı oyunculardan biri olduğunu" da ekledi. İkili, 2000-2002 yılları arasında Lakers ile birlikte üç şampiyonluk kazanmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal