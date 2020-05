Horry: "Kobe, Jordan'ın yaptığı her şeyi kopyalamıştı"

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kendisine Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı hatırlattığını söyledi.



Lakers efsanesi Kobe'nin, oyununun birçok parçasını Jordan'dan modellediği biliniyor.



Bryant'ın eski bir takım arkadaşı olan Horry, karşılaştırmaların saha dışında da geçerli olduğunu belirtti.



Houston Rockets yayıncısı Craig Ackerman ile Wireside Chat'te bir araya gelen Horry, The Last Dance belgeselinin, kendisine Bryant'ın Jordan'ı ne kadar taklit ettiğini hatırlattığını anlattı:



"The Last Dance'te Michael Jordan'ı izleme ve onun kullandığı kelimeleri duyma şansı elde etmek çok garipti. Kobe, neredeyse MJ'in söylediği ve yaptığı her şeyi taklit etmişti, davranışlarını, kullandığı dili, argo konuşmasını. Bildiğin kopyalamıştı. Şimdi bir hayaleti izlemek gibi. Bu terimleri kullanmaktan nefret ediyorum, ama Michael Jordan'ı izleyince 'Kobe bu adamın yaptığı her şeyi aynen nasıl öğrenmiş?' diyorsunuz. Ve sonra bazı alanlarda biraz daha iyi hale getirmişti."



Horry, Bryant'ın "harika bir takım arkadaşı, harika bir oyuncu, beraber oynanabilecek en akıllı oyunculardan biri olduğunu" da ekledi. İkili, 2000-2002 yılları arasında Lakers ile birlikte üç şampiyonluk kazanmıştı.