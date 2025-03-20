Hornets, Mark Williams için teklifleri yeniden değerlendirecek

Charlotte Hornets, genç pivot Mark Williams için sezon sonunda yeniden takas pazarına girmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hornets, Mark Williams için teklifleri yeniden değerlendirecek
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20 Mart 2025 12:32
Charlotte Hornets, genç pivot Mark Williams için sezon sonunda yeniden takas pazarına girmeye hazırlanıyor.

NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre, rakip yöneticiler Hornets'ın Williams'ı tekrar takas etmeyi planladığını düşünüyor. Takım, Şubat ayındaki takas döneminde Los Angeles Lakers ile anlaşmış ancak Williams'ın sağlık kontrollerini geçememesi nedeniyle takas iptal olmuştu.

Lakers, Williams'ın sağlık raporunda birden fazla sorun tespit ettikten sonra takası geri çekmişti. Williams, All-Star arasından sonra Hornets formasıyla 15 maçın 12'sinde sahaya çıktı. Ancak ayak sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırdı ve önceki iki sezonda da sırt sakatlığı dahil olmak üzere çeşitli sakatlıklarla mücadele etti.

Williams'ın çaylak sözleşmesinde bir yılı daha bulunuyor ve 6.3 milyon dolarlık maaşıyla yaz aylarında sözleşme uzatma hakkı elde edecek. Ancak Hornets'ın gelecekte onunla devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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