NBA'in tecrübeli uzunlarından Al Horford, 18 sezonun ardından kariyerine devam edip etmeme konusunda karar vermek için serbest oyuncu piyasasında aceleci davranmıyor.Eğer oynamaya devam etme kararı alırsa, kulislerde Golden State Warriors'ın Horford'ı kadrosuna katma konusunda önde olduğu konuşuluyor. Ancak ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre 39 yaşındaki oyuncu, emeklilik dahil olmak üzere birkaç farklı seçeneği masasında tutuyor.diyen Charania, SportsCenter programındaki canlı yayında şu ifadeleri kullandı:Beş kez All-Star seçilen Horford, ligdeki en saygı duyulan veteranlardan biri olarak gösteriliyor. 2024–25 sezonunda Boston Celtics formasıyla takımın şampiyonluk yolculuğunda önemli bir rotasyon parçası oldu.Ancak Celtics'in gençleşme stratejisi ve Horford'ın kariyerinde son dönemece girmiş olması, yıldız ismin Boston'da kalma ihtimalini düşük gösteriyor.NBA çevrelerinde tecrübesi, liderliği ve iki yönlü oyun stiliyle önemli bir figür olan Horford'un geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.